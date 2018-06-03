بسمة وهبة لـ شيرين وجدي: "زواجك من إيهاب طلعت بعدك عن الفن".. والأخيرة ترد

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا، إلى المطربة شيرين وجدي، قائلة: "هل زواجك من إيهاب طلعت بعدك عن الفن؟".



وردت "وجدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، مؤكدة أن زوجها لم يمنعها من استكمال مسيرتها الفنية.



واستكملت: "أغني إزاي يعني بكل إللي مريت بيه، ولكنه لم يمنعني من الغناء"، لافتة إلى أنها حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية حتى عام 2005.

