نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفل إفطار الأربعاء المقبل بنادي النقابة‎

تقيم نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، الأربعاء المقبل، حفل إفطارها السنوي، وذلك بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا شرق الإسكندرية.





وقال المهندس عادل الصاوي، أمين نادي المهندسين، إن النادي يحرص علي إقامة إفطار جماعي لجموع المهندسين بالإسكندرية حتي يتسنى لجميع المهندسين قضاء يوم رمضاني مميز مع زملائهم من المهندسين بناديهم.





وتابع إن النادي وفر عدد متنوع من الوجبات والمشروبات لارضاء كافة الأذواق، بأسعار مناسبة للجميع مع توفير خدمة مميزة من قبل العاملين بالنادي.



