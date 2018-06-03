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كوستا يقود هجوم إسبانيا أمام سويسرا

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:27 م
كوستا يقود هجوم إسبانيا أمام سويسرا
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الفجر الرياضي
 
أعلن جولين لوبيتيجي مدرب منتخب إسبانيا التشكيلة الأساسية للاروخا لمواجهة منتخب سويسرا على ملعب لاسيراميكا في فياريال ضمن استعداد كلا المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشرت صحيفة أس الإسبانية التشكيلة الأساسية لإسبانيا ضد سويسرا ، والتي جاءت كالآتي:-

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أودريزولا ، بيكيه ، أزبيلكويتا ، جوردي ألبا.

خط الوسط: كوكي ، تياجو ، إنييستا ، ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: إياغو أسباس ، دييجو كوستا.
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