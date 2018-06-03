نقابة المهندسين: هيئة المكتب تتابع قضية "أبو القاسم" المحتجز بالسعودية
الأحد 03/يونيو/2018 - 08:20 م
آيات عامر
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، أن هيئة مكتب النقابة وعلى رأسهم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، تتابع قضية المهندس علي أبو القاسم عبد الوارث والمحتجز بالمملكة العربية السعودية مع الجهات المسئولة.
وأضافت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن آخر التطورات التي وقعت بالقضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيقات والنتائج التي سوف تسفر عنها.
وجدير بالذكر أن المهندس علي أبو القاسم، يعمل بالمملكة السعودية منذ 2007، وتم حبسه في أكتوبر الماضي على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.
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