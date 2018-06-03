شاهد.. "سهرة" بيلا حديد وthe weeknd فى باريس
الأحد 03/يونيو/2018 - 08:21 م
الفجر الفني
يبدو أن المغنى الكندى the weeknd قرر أن يقدم جرعة رومانسية مكثفة للسوبر موديل بيلا حديد، وذلك بعد عودة علاقتهما العاطفية من جديد، حيث ظهر الثنائى فى باريس بهدف إحياء قصة حبهما.
وشوهدت بيلا حديد ذات الـ21 عاما وtheweeknd الباللغ من العمر 28 عاما فى مدينة الحب، حيث كانا متوجهان لتناول عشاء بأجواء رومانسية فى مطعم "The Bistrologist"، وهى اللحظة التى سجلها عدد من مصورى "البابارتزى".
وكان ظهورهما المتكرر رسالة واضحة لكل من حولهما للكشف عن خبر عودتهما من جديد، بعد فترة طويلة من الانفصال.
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