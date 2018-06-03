ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. "سهرة" بيلا حديد وthe weeknd فى باريس

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:21 م
شاهد.. سهرة بيلا حديد وthe weeknd فى باريس
بيلا حديد
طباعة
الفجر الفني
 
يبدو أن المغنى الكندى the weeknd قرر أن يقدم جرعة رومانسية مكثفة للسوبر موديل بيلا حديد، وذلك بعد عودة علاقتهما العاطفية من جديد، حيث ظهر الثنائى فى باريس بهدف إحياء قصة حبهما.
 
وشوهدت بيلا حديد ذات الـ21 عاما وtheweeknd الباللغ من العمر 28 عاما فى مدينة الحب، حيث كانا متوجهان لتناول عشاء بأجواء رومانسية فى مطعم "The Bistrologist"، وهى اللحظة التى سجلها عدد من مصورى "البابارتزى".

وكان ظهورهما المتكرر رسالة واضحة لكل من حولهما للكشف عن خبر عودتهما من جديد، بعد فترة طويلة من الانفصال.
شاهد.. "سهرة" بيلا حديد وthe weeknd فى باريس
شاهد.. "سهرة" بيلا حديد وthe weeknd فى باريس
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما سهرة دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار سهرة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
2
x
16:00
0
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
1
x
20:00
0
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 8:40:00 PM