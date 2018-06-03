تفاصيل مشروع تشغيل 50 أتوبيسًا لنقل الركاب من المركز في كفر الشيخ (صور)

أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تشغيل مشروع النقل الداخلى بتكلفة 50 مليون جنيه مرحلة أولى، لنقل الركاب من المراكز والمدن الى عاصمة المحافظة، وتوفير نقل جماعي داخلي يجوب أحياء المدينة، بالتعريفة الحالية المقررة بنفس هذه الخطوط المقررة بين المدن وعاصمة المحافظة، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدن في التوجه لمدينة كفرالشيخ والعودة منها، خاصة طلاب وطالبات الجامعة وبخاصة خلال فترات الامتحانات.





جاء ذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى الالمستشار العسكرى، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو النحاس، والدكتور وائل سرحان وكيلا مديرية الصحة، والدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء، وعادل الشرقاوي رئيس مجلس ادارة شركة كفرالشيخ للنقل البرى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.













قال محافظ كفرالشيخ، ان الـ 50 مينى باص كمرحلة أولى باستثمارات قدرها 50 مليون جنيه شاملة المواقف المخصصة للمشروع بالمدن وعاصمة المحافظة، تم تشغيل 15 أتوبيس اليوم الأحد، وباقى المرحلة الأولى سيتم تشغيله خلال 45 يوم، وسوف يتم زيادة العدد إلى 100 مينى باص على مراحل، على ان يستوعب كل مينى باص 27 راكبًا، موديل 2018 مكيفة مزودة بكاميرات مراقبة، لتحقيق كافة ضمانات الأمان للركاب، ولتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن تشغيل الشباب في هذا المشروع من خلال القطاع الخاص، وسيتم توزيع سيارات المينى باص على المراكز والمدن بدائرة المحافظة طبقًا لاحتياجات كل مركز.





أكد محافظ كفرالشيخ، ان هذا المشروع يضع حلًا نهائيًا لمشكلة الزحام في نقل طلبة جامعة كفرالشيخ من المدن المختلفة الى عاصمة المحافظة وبخاصة خلال أيام الامتحانات مراعاة لاحتياجاتهم وتأمين وصولهم في المواعيد المحددة دون تأخير، وتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه سيتم توزيع الميني باص على كل مراكز المحافظة فسيتم تخصيص 6 لدسوق، و5 لبيلا، و4 للحامول، و3 للرياض، و6 لسيدي سالم، و4 لقلين، و6 لمطوبس، و4 لفوه، و6 لبلطيم، و6 بمدينة كفرالشيخ للنقل الداخلي تجوب أحياء المدينة ب 10 خطوط، ونفس الأجرة المقررة التي أقرتها المحافظة.









وتابع محافظ كفرالشيخ، " الخير جاى لمصر، ومصر شهدت العديد من الإنجازات خلال الأربع سنوات الماضية، مالم تشهده خلال 50 عامًا ماضية، وأهم هذه المشروعات والانجازات "مشروع المدينة الصناعية السمكية بغليون، وشبكة الطرق القومية، والاكتشافات البترولية الجديدة، مشروع الضبعة النووى ومحطات الطاقة الكهربائية الجديدة، ومليون ونصف مليون فدان، والمدن الجديدة، ومليون رأس ماشيه، 100ألف صوبة زراعيه، والمليون وحدة سكنية، وقناة السويس الجديدة، وتطهير سيناء من الإرهاب، وصندوق تحيا مصر، وأنفاق الإسماعيلية" وغيرها من المشروعات التنموية الجديدة منها مشروع الرمال السوداء، وغيرها من المشروعات، قائلًا: "مصر قادمة وبقوة".





وقال محافظ كفرالشيخ " أهالى كفرالشيخ المحترمين انا بوعدكم سنحقق كل طموحاتكم وآمالكم ورغباتكم..معًا ويد واحدة محافظتنا هتبقى أفضل محافظات الجمهورية