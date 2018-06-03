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الغنوشي يكرم جميلة كسيكسي بمناسبة انتخابها رئيسة لمجموعة المرأة بالبرلمان الأفريقي

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:18 م
الغنوشي يكرم جميلة كسيكسي بمناسبة انتخابها رئيسة لمجموعة المرأة بالبرلمان الأفريقي
الغنوشي يكرم جميلة كسيكسي
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محمد وليد الجموسي
 
كرّم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عضوة مجلس نواب الشعب جميلة كسيكسي  بمناسبة انتخابها رئيسة لمجموعة المرأة بالبرلمان الأفريقي.

وقد حضر التكريم وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة لحركة النهضة كل من رئيس الكتلة نور الدين البحيري وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة.
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