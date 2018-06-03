مفتي الجمهورية يكشف سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم (فيديو)



قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ليلة القدر سميت بذلك لقدرها وشرفها وجلالها عند الله سبحانه وتعالي، لافتًا إلى أن ليلة القدر ليلة مباركة خص بها الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.



وتابع "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الأحد، أن ليلة القدر تتنزل فيها الأنوار والنفحات، وهنيئًا لمن قام هذه الليلة إيمانًا واحتسابًا لله، لافتًا إلى أن المسلم حريص على أن يتعبد ربه في هذه الليلة لأن القرآن الكريم تحدث بأن هذه الليلة خيرًا من الف شهر.



وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان على علم بهذه الليلة، ولكن لم يعلم المسلمين بها لكي يبحث عنها المسلمين في العشر الأواخر من رمضان.

