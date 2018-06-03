المنصف المرزوقي ينصح "الباجي" بقراءة رواية "شرق المتوسط" لعبد الرحمان منيف

دعا رئيس حزب حراك تونس الإرادة ورئيس الجمهورية الموقّت السابق محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى قراءة رواية “شرق المتوسط” لعبد الرحمان منيف، قائلا “أنصحه بذلك حتّى لا يسقط في انحرافات السلطة ولا ينجرّ وراء مسألة التوريث”، على حدّ تعبيره.





وتطرّق المرزوقي، خلال لقاء انتظم مساء أمس بمناسبة صدور كتابه الجديد “شعراء بلا حدود”، إلى علاقة المثقف بالسياسي قائلا “لقد عشت كل التناقضات الفكرية عندما وصلت إلى الرئاسة”، مضيفا أن عددا من المسرحيين رفضوا دعوته لمأدبة عشاء في القصر “لأنّه كان في نظرهم عميلا للإخوان المسلمين”، حسب توصيفه.





وأضاف "قصر قرطاج لم يشهد حراكا ثقافيا وفكريا في تاريخه مثلما شهده في عهد الترويكا".





يُشار الى أن كتاب "شعراء بلا حدود" يتناول السير الذاتية لعدد من الشعراء في المدونة العربية والعالمية على غرار ابن عربي والمتنبّي وأبو نوّاس وإيليا أبو ماضي.



