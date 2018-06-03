تقارير.. قدوم كلوب لريال مدريد يعجل من رحيل إيسكو

ارتبط الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، بتدريب فريق ريال مدريد الإسباني في الفترة القادمة لخلافة الفرنسي زيدان.





ذكر موقع الدون بالون، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد كلوب لخلافة زيدان في الموسم المقبل، وذلك بعد خروج الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام من حسابات الريال.





واشار الموقع، إلي أن قدوم كلوب لريال مدريد، قد يعجل برحيل إيسكو لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفي، لعدم رغبة كلوب في الاعتماد عليه.





واستند الموقع، على أن أسلوب لعب إيسكو لا يتطابق مع أسلوب كلوب، والذي يعتمد على ثلاثة مهاجمين سراع ومهارين في الخط الأمامي، لذلك قدوم كلوب إلي ريال مدريد قد يضع إيسكو على حافة الرحيل.