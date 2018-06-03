ننشر عمليات إرهابية من تنفيذ النواة الت ينتمي إليها الإرهابي إبراهيم بن أحمد الرياحي‎

تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني فجر اليوم الأحد 03 جوان 2018، وبالتنسيق مع إدارتي مكافحة الإرهاب والإستعلامات للحرس الوطني بالعوينة، من القبض على العنصر الإرهابي الفار المدعو إبراهيم بن أحمد الرياحي.





و قد كان هذا الإرهابي من العناصر القيادية ضمن الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي بقيادة الإرهابي عادل السعيدي ( تم القضاء عليه من قبل وحدات الحرس الوطني في أواخر 2013 )، حيث كان ضمن النواة الأولى التابعة للتنظيم الإرهابي المذكور التي تلقت تدريبات عسكرية بدولة مجاورة، ثم عادت للقيام بالعمليات الإرهابية التالية:





- عملية حلق الوادي في جويلية 2013 ومحاولة تفجير سيارة تابعة للحرس الوطني.

- عملية المرناقية في سبتمبر 2013 حيث تم تفخيخ احد المنازل بكمية هامة من المتفجرات في محاولة فاشلة للإيقاع بأعوان الحرس الوطني.

- عملية قبلاط في أكتوبر 2013 التي أسفرت عن استشهاد عدد 02 أعوان من الحرس الوطني ليتم فيما بعد القضاء على 09 عناصر إرهابية وحجز كمية هامة من الأسلحة والمتفجرات.

- عملية رواد في شهر فيفري 2014 حيث شارك المعني ضمن المجموعة التي حاولت فك الحصار عن العناصر الإرهابية المتحصنة بأحد المنازل بجهة رواد بقيادة الإرهابي كمال القضقاضي حيث كان مرفوقا آنذاك بالإرهابي المكنى بـ "الصومالي" (المتهم في قضية إغتيال الشهيد محمد البراهمي) ثم تحصن بالفرار لحد تاريخ إلقاء القبض عليه فجر اليوم 03 جوان 2018.



