النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا في حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين في عرض سواحل قرقنة

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس، اليوم الأحد، بفتح بحث تحقيقي "من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة والناجم عنه الموت" وذلك على خلفية حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي جد في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد، في عرض سواحل جزيرة قرقنة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، لمراسل (وات) بالجهة.





وبين المصدر أن القضية رسمت لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع للمحكمة الإبتدائية بصفاقس الذي باشر الأبحاث. كما تنقلت النيابة العمومية إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لمعاينة جثث الغرقى التي تم انتشالها من البحر وإيداعها قسم الأموات بالمستشفى، على ذمة الطبيب الشرعي.



