ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شيرين وجدي تكشف حقيقة دخولها مجال الفن بـ"الواسطة"

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:12 م
شيرين وجدي تكشف حقيقة دخولها مجال الفن بـالواسطة
طباعة
أمنية فوزي
 
أوضحت الفنانة شيرين وجدي، أن قرابتها من رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي لم يضيف لها في تاريخها الفني.

وتابعت "وجدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد،: "عمري ما استغليت قرابتي بحد في الوسط الفني".

وأشارت إلى أنها أجرت اختبار الإذاعة والتليفزيون ونجحت فيه بدون واسطة، وبدون أن يعرفها أحد أثناء الاختبار.
المزيد عن: شيرين وجدي التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
2
x
16:00
0
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
1
x
20:00
0
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 8:50:01 PM