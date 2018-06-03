شيرين وجدي تكشف حقيقة دخولها مجال الفن بـ"الواسطة"
الأحد 03/يونيو/2018 - 08:12 م
أمنية فوزي
أوضحت الفنانة شيرين وجدي، أن قرابتها من رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي لم يضيف لها في تاريخها الفني.
وتابعت "وجدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد،: "عمري ما استغليت قرابتي بحد في الوسط الفني".
وأشارت إلى أنها أجرت اختبار الإذاعة والتليفزيون ونجحت فيه بدون واسطة، وبدون أن يعرفها أحد أثناء الاختبار.
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