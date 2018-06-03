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"اسمعونا" تواصل إفطار ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي (صور)

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:11 م
اسمعونا تواصل إفطار ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي (صور)
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طاهر الحساني
 
تواصل مؤسسة اسمعونا الخيرية فرع الأقصر، افطار الصائمين من ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي، للعام الثاني على التوالي طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وقال مصطفى حرز الله، مدير قطاع الصعيد لمؤسسة اسمعونا، إن المؤسسة تقدم خدمة مائدة الافطار لذوي المرضى بمستشفى الأقصر، لاستهداف 10 آلاف صائم طوال شهر رمضان الكريم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الهدف من إقامة الافطار بمستشفى الأقصر الدولي، لكونها تستقبل أكثر من 800 زائر يوميًا من المرضى وذويهم، مما جعلنا نقيم المائدة بها، تخفيفًا على كاهلهم.

وأكد أن المائدة تشمل يوميًا ما يزيد عن 300 شخص، يقوم على خدمتهم أكثر من 40 متطوع، كجانب أخر لحث الشباب على المشاركة في فعل الخير.
"اسمعونا" تواصل إفطار ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي (صور)
"اسمعونا" تواصل إفطار ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي (صور)
"اسمعونا" تواصل إفطار ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي (صور)
"اسمعونا" تواصل إفطار ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي (صور)
"اسمعونا" تواصل إفطار ذوي المرضى بمستشفى الأقصر الدولي (صور)
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