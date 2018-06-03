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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:11 م
أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر
أسعار الخضراوات اليوم
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محمد طه
 
شهدت أسعار الخصروات بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 4جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه.

وسجل سعر الكوسة 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات والليمون 15 جنيهًا، والبازنجان 7 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والبامية 20 جنيهًا، والفلفل 8 جنيهات.
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