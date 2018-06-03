أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت أسعار الخصروات بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 4جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه.



وسجل سعر الكوسة 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات والليمون 15 جنيهًا، والبازنجان 7 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والبامية 20 جنيهًا، والفلفل 8 جنيهات.