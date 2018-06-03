أخرها بمجلس النواب.. 4 إطلالات لقرينة الرئيس في المناسبات الرسمية (فيديو)

ظهرت السيدة الأولى انتصار السيسي في العديد من المحافل الرسمية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت البداية حين أدلى اليمين الدستورية في عام 2014 وكذلك ظهورها بحفل افتتاح قناة السويس ‏الجديدة وكذلك بأداء الرئيس اليمين الدستورية بمجلس النواب لولاية رئاسية ثانية بالأمس وتتميز قرينة الرئيس بذوق رفيع في اختيار ملابسها خلال الاحتفالات والمناسبات الرسمية بشكل يخطف جميع الأنظار إليها.



أول ظهور لأسرة السيسي خلال أدائه اليمين 2014

‏وظهرت انتصار عامر زوجة الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي لأول مرة لها يراها المصريون في حفل تنصيب السيسي رئيساً ‏للجمهورية في يونيو 2014، وجلست مع أبناء الرئيس في الصفوف ‏الأمامية بمقر ‏المحكمة الدستورية العليا.‏





زوجة السيسي في حفل افتتاح قناة السويس

لأول مرة منذ انتخابه رئيسا لمصر، ظهرت انتصار السيسي زوجة ‏الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الكاميرات بصحبة جيهان ‏السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، في حفل افتتاح قناة السويس ‏الجديدة.‏



وفي السياق ذاته حضرت فريدة السيسي، شقيقة الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث يعد هذا هو الظهور ‏الأول لها منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية ولم يعلن عن وجودها إلا ‏بعد أن قامت الكاتبة الصحافية فاطمة ناعوت بنشر صورة لها وهي ‏برفقتها في الحفل على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".‏



قرينة الرئيس السيسي تشارك في منتدى شباب العالم



وشاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس ‏جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في فعاليات ‏منتدى "شباب العالم" بشرم الشيخ حيث شارك فى المنتدى 64 وفدًا و19 وزير شباب ورياضة ومبعوث للأمين ‏العام للأمم المتحدة ومبعوث للاتحاد الأفريقي، وتتضمن فعاليات المنتدى ‏عقد 46 جلسة وورشة عمل يتحدث فيها 222 متحدثًا يمثلون 64 دولة ‏فى حوار تفاعلى مع الشباب حول صناعة المستقبل والتنمية المستدامة.‏

