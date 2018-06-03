رئيس الأسيوطي: الزمالك لم يفاوضنا لضم لاشين.. وفي انتظار تفعيل الأهلي للإتفاق

قال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي، إن مهند لاشين، انتظم في مران الفريق أمس، رغم الإتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بصفقة انتقاله للنادي الأهلي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مهند لاشين لو بقى في الأسيوطي حتى يناير المقبل سيتم بيعه بما لا يقل عن 30 مليون جنيه".





وأردف: "رغبة لاشين في الإنضمام للأهلي هى التي حسمت الموضوع من البداية، وقمت بالإتفاق مع الأهلي على 13 مليون جنية و10% من قيمة بيع اللاعب مرة أخرى، وهو سعر أقل من قيمته، ولكن رغبته كانت حاسمة".





وأوضح: " مهند لاشين لاعب صغير السن وأمامه مستقبل باهر، إذا تعاقد معه أقول للأهلي مبرو، وإذا بقى في الأسيوطي فهو أمر جيد بالنسبة لنا".





وأكد: "الزمالك لم يتفاوض معنا رسميا لشراء مهند لاشين، كل مفاوضات الأبيض كانت من جانب الوكلاء".