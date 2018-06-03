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بث مباشر للحلقة 18 من برنامج "رامز تحت الصفر"

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:46 م
بث مباشر للحلقة 18 من برنامج رامز تحت الصفر
رامز تحت الصفر
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الفجر الفني
 
تنطلق بعد قليل، حلقة جديدة من برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشةmbc مصر، وتحل اليوم الفنانة والإعلامية الكويتية هناد الكندري ضيفة على الحلقة.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.


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