يوفنتوس يرصد 23 مليون يوررو للاستغناء عن بن عطيه



ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس حدد مبلغ 23 مليون يورو للاستغناء عن المدافع المغربي.

شارك المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس مع السيدة العجوز في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم. ولكن يبدو أنه في طريقه للرحيل، حيث فتح يوفنتوس الباب لمغادرته.