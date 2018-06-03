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مسلسل فوق السحاب الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD على اليوتيوب

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:40 م
مسلسل فوق السحاب الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD على اليوتيوب
فوق السحاب
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الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "فوق السحاب" الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، لكنه يهرب منه، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.
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