النني يقترب من قيادة وسط الفراعنة أمام بلجيكا

اقترب محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزى، من قيادة خط وسط منتخب مصر خلال لقاء بلجيكا يوم الأربعاء المقبل.





وأصبح الننى جاهز بشكل نهائى من الإصابة التى تعرض لها فى كاحل القدم خلال مشاركته مع فريقه فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية والفنية للمشاركة بالمباريات.

وكان الجهاز الفنى للفراعنة، قد فضل تأجيل مشاركة اللاعب خلال المباريات الماضية أمام الكويت وكولومبيا، وذلك لضمان جاهزيته بنسبة 100%.

وشارك النني في مران المنتخب بالكامل اليوم، وظهر بشكل جيد.