علي جمعة: الرشوة بلاء العصر وينبغي أن نتكاتف جميعًا للقضاء عليها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الرشوة هى بلاء العصر وينبغي أن نتكاتف جميعًا دولة وشعبًا والإعلام والعلماء ورجال الدين للقضاء على هذا الوباء، مؤكدًا أن الرشوة سُحت، وأكل السحت يُأذن بعدم استجابة الدعاء.





وأضاف "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "مكتبة المفتي" على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن الراشي أيضًا يرتكب جريمة حينما يقدم رشوة؛ معقبًا: "في بعض الأحيان يتحججوا بأنه بدون الرشوة لن يحصل على حقه، وعمله يتعطل، فنقول له عليك أن تلجأ للأجهزة الرقابية والنيابة والأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن المرتشي، لكنه يخشى من سوء سمعته بالسوق".



