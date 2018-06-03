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مواعيد مباريات مجموعة مصر في مونديال روسيا

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:38 م
مواعيد مباريات مجموعة مصر في مونديال روسيا
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مني العوضي
 
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاق بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو 2018.

يشارك منتخب مصر في كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، ويقع الفراعنة في المجموعة الأولى بالمونديال، والتي تضم منتخبات الأوروجواي وروسيا والسعودية.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم روسيا 2018:

- الجولة الأولى
روسيا × السعودية: تُقام المباراة الافتتاحية يوم الخميس الموافق 14 يونيه في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ملعب "لوجنيكي".

مصر × أوروجواي: تُلعب المباراة يوم الجمعة 15 يونيه في تمام الساعة الثانية مساءًا، على ملعب "إيكاترينبورج أرينا".

- الجولة الثانية
روسيا × مصر: يخوض منتخبنا الوطني المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج"، وذلك يوم الثلاثاء 19 يونيه في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

أوروجواي × السعودية: تُقام المباراة على ملعب "روستوف أرينا"، يوم الأربعاء 20 يونيه في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

- الجولة الثالثة
السعودية × مصر: يختتم الفراعنة مشوارهم في مرحلة المجموعات على ملعب "فولجوجراد أرينا"، وذلك يوم الإثنين 25 يونيه في تمام الساعة الرابعة مساءًا.

أوروجواي × روسيا: يلعب منتخب روسيا مباراته على ملعب "سامارا أرينا"، وذلك يوم الإثنين 25 يونيه في تمام الساعة الرابعة مساءًا.
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