ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا .. تركي آل الشيخ يرفع بلاغا للنائب العام ضد مجلس الأهلي (فيديو)

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:38 م
رسميا .. تركي آل الشيخ يرفع بلاغا للنائب العام ضد مجلس الأهلي (فيديو)
طباعة
 
وكل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، المحامي الدولي محمد حمودة، لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك للتعرف على أوجه صرف مبلغ ٢٦٠ مليون جنية والذي تبرع بها خلال فترة توليه الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، من أجل صرفها في جهات بعينها لم يتم صرفها بها .

كما يتولى المحامي الدولي محمد حمودة، رفع بلاغات ضد التجاوزات والإساءات التي صدرت من البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الصحفية الإلكترونية لشخص المستشار تركي آل الشيخ  وشهدت خروج عن النص بما لايليق بقواعد المهنة والأداب العامة.
المزيد عن: محمد حمودة مجلس الأهلي تركي آل الشيخ النائب العام المحامي محمد حمودة الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 7:10:01 PM