رسميا .. تركي آل الشيخ يرفع بلاغا للنائب العام ضد مجلس الأهلي (فيديو)

وكل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، المحامي الدولي محمد حمودة، لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك للتعرف على أوجه صرف مبلغ ٢٦٠ مليون جنية والذي تبرع بها خلال فترة توليه الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، من أجل صرفها في جهات بعينها لم يتم صرفها بها .





كما يتولى المحامي الدولي محمد حمودة، رفع بلاغات ضد التجاوزات والإساءات التي صدرت من البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الصحفية الإلكترونية لشخص المستشار تركي آل الشيخ وشهدت خروج عن النص بما لايليق بقواعد المهنة والأداب العامة.