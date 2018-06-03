ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد مسلسل لعنة الكارما الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:38 م
شاهد مسلسل لعنة الكارما الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب
لعنة كارما
طباعة
الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا لعنة كارما فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار كارما أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 7:10:03 PM