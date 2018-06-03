أسعار فانوس "محمد صلاح" بالأسواق اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة البحيرة
الأحد 03/يونيو/2018 - 06:36 م
إسلام أمين
قال عدد من التجار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إن فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح سعره ما بين 110 و115 جنيهًا في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 150 و160 جنيهًا.
وكان قد تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، في الأسواق المصرية في رمضان 2018، منها الخشب بـ 50 جنيهًا والمستورد 125 جنيهًا.
المزيد عن: مصر فانوس سعر فانوس محمد صلاح اليوم البحيرة أسعار أخبار مصر اليوم أخبار مصر أخبار البحيرة أخبار الاقتصاد