أسعار فانوس "محمد صلاح" بالأسواق اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة البحيرة



قال عدد من التجار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إن فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح سعره ما بين 110 و115 جنيهًا في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 150 و160 جنيهًا.



وكان قد تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، في الأسواق المصرية في رمضان 2018، منها الخشب بـ 50 جنيهًا والمستورد 125 جنيهًا.