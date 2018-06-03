من محمد نجيب لـ"السيسي".. أين أدى رؤساء مصر اليمين الدستورية؟

"كل وقت وله أذان".. مثلًا شعبيًا مصريًا يدل على تغيير الحال من آن لآخر وفقًا للأحداث الدائرة بالمجتمع، وهو ما ينطبق على حلف اليمين الدستورية حيث اختلفت من رئيس لآخر حسب طبيعة الحالة السياسية التي وجد فيها.

محمد نجيب





الرئيس الراحل محمد نجيب عندما تولى رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، لم يؤد اليمين الدستورية أمام أى تنظيم مؤسسى سوى هيئة التحرير.

جمال عبدالناصر





واُنتخب الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956 طبقاً لاستفتاء شعبى وأدى اليمين الدستورية أمام الجماهير وليس أمام البرلمان لأنه فى هذا الوقت لم يكن قد صدر قانون تأسيس مجلس الأمة طبقاً لدستور 1956، ثم اُنتخب مجلس الأمة فى صيف عام 1957 فأقسم الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك القسم الأول عام 1958 كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا ، ثم أقسم بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة.

محمد أنور السادات





وفي 28 سبتمبر 1970، عندما تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئاسة مصر، أقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء.

وعقب موافقة البرلمان على ترشيحه رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس جمال عبد الناصر، والانتهاء من الاستفاء الشعبي على اختياره، أدى الرئيس السادات القسم الجمهوري أمام نواب الأمة، يوم 17 أكتوبر عام 1970، وفي شهر أكتوبر من عام 1976 تم اختيار السادات لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية والأخيرة بعد حصوله أمام البرلمان، والذي أصبح اسمه في ذلك الوقت مجلس الشعب بدلا من مجلس الأمة، وفق دستور 1971.

محمد حسني مبارك





أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فأدى اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى وظلت رئاسته عن طريق الاستفتاء ثلاث مدد رئاسية ومدة واحدة، الأخيرة، بالانتخاب ثم أدى اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى.

وكانت أول مرة يحلف مبارك فيها اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، في 14 أكتوبر عام 1981 حلف مبارك اليمين الدستورية في مجلس الشعب، ثم توالت فترات مبارك التي وصلت إلى خمس فترات استمرت قرابة ثلاثين عاما، ليحلف اليمين أمام مجلس الشعب في 5 أكتوبر 1987 ثم 12 أكتوبر 1993 و26 سبتمبر 1999، وكانت كلها عقب استفتاءات، وأخيرا في 28 سبتمبر 2005 بعد أول انتخابات رئاسية تنافسية أجريت بعد تعديل المادة 76 من الدستور.

محمد مرسي





وفي 2012، جريت انتخابات فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأدى اليمين 3 مرات، لم يكن أي منها أمام مجلس النواب، مرة في ميدان التحرير، وفي اليوم التالي أدى القسم خلال حفل تنصيبه بجامعة القاهرة، وكانت المرة الثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا في نفس اليوم.

عدلي منصور





وقد أدى الرئيس المؤقت عدلى منصور اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، حيث تولى عدلي منصور، الحكم في 4 يوليو 2013، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وفقا لنص الدستور بسبب غياب البرلمان.

عبدالفتاح السيسي





وفي 2014، عندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ولايته الأولى بالانتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لأنه لم يكن بعد قد صدر قانون لتنظيم وجوده.

وعندما قسم في ولايته الثانية، وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب وأدى اليمين الدستورية، صباح أمس السبت، بحضور أسرته وعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، ملقيًا خطابًا عبر فيه عن صعوبات الماضي وتحديات المستقبل.