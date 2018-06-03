أسعار ياميش رمضان اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة البحيرة



رصدت "الفجر" في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، أسعار ياميش رمضان، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا، حيث سجل سعر كيلو البندق النيء 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز النيء 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا، سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، وسعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.



بينما وصل سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنيهًا، سعر كيلو السوداني المملح 48 جنيهًا، البلح يتراوح ما بين 12 إلى 32 جنيهًا، قمر الدين يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيهًا، المشمشية تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهًا، القراصيا تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهًا، الفسدق يسجل 260 جنيهًا، الكاجو يسجل 320 جنية، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيهًا، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.



فيما وصل سعر كيلو البلح نصف الجاف 20 جنيهًا، البلح الجاف بـ 12 جنيهًا للكيلو، البلح الشعبي بـ 7 جنيهات، قمر الدين السوري بـ 22 جنيهًا، زبيب مستورد إيراني بسعر 97 جنيهًا للكيلو، الزبيب المحلى بـ 52 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ 86 جنيهًا، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ 320 جنيهًا، جوز الهند الخشن بـ 59 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ 63 جنيهًا، التين الجاف بـ32 جنيهًا، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيهًا للكيلو.