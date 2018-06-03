ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمين الفتوي يوضح حكم زكاة الذهب (فيديو)

الأحد 03/يونيو/2018 - 06:35 م
أمين الفتوي يوضح حكم زكاة الذهب (فيديو)
طباعة
رقية جمال
 
أكد الدكتور على فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلاف حول زكاة الذهب.

وأضاف "فخر"، خلال حواره على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أنه عند الأحناف نقوم بتقييم الذهب بالمال، وإخراج زكاة مال عليه، بينما عند الجمهور يروا أن ذهب الحلي للمرأة إذا كان ملك للنساء فلا زكاة عليه، بينما حال كونه ملك للرجال فواجب الزكاة عليه.

وتابع، أن الذهب بالنسبة للنساء متاع، والمتاع لازكاة عليها، أما الرجال فلايتمتعوا بزينه الذهب وحال اقتناءهم ذهب فعليهم إخراج زكاة عليها.
المزيد عن: زكاة المرأة التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 7:10:03 PM