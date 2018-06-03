أمين الفتوي يوضح حكم زكاة الذهب (فيديو)

أكد الدكتور على فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلاف حول زكاة الذهب.





وأضاف "فخر"، خلال حواره على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أنه عند الأحناف نقوم بتقييم الذهب بالمال، وإخراج زكاة مال عليه، بينما عند الجمهور يروا أن ذهب الحلي للمرأة إذا كان ملك للنساء فلا زكاة عليه، بينما حال كونه ملك للرجال فواجب الزكاة عليه.



