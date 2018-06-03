الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 4-6-2018 في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، غدا الاثنين، اعتدالا في درجة الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.





حيث تصل درجة الحرارة لـ 28 للعظمى و22 للصغرى، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



