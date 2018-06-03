رئيس بنك مصر ضيف منال السعيد في "نجوم الإدارة" علي "المحور".. اليوم

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم، محمد الإتربي رئيس بنك مصر، وذلك علي مدي حلقتين.

يتحدث "الإتربي" عن تجربة قيادة ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويكشف حجم ودائع ومدخرات المصريين بعد تعويم الجنيه، وكواليس إطلاق حملة "طلعت حرب راجع"، ومصير السوق السوداء للعملة في مصر، و أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويقيم "الإتربي"، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.