صلاح وكافاني والمولد.. أبرز نجوم مجموعة مصر في مونديال روسيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر موعد انطلاق كأس العالم والمقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو 2018، وذلك لمشاهدة نجوم منتخباتهم في البطولة الأغلى عالميًا.





يقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم، والتي تضم منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية، ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة أمام منتخب اوروجواي يوم 15 يونيه، بينما يواجه منتخب روسيا نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيه.





وفيما يلي "يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز نجوم منتخبات المجموعة الأولى في كأس العالم روسيا:





- مصر (صلاح وتريزيجيه والسعيد)





يضم منتخب الفراعنة مجموعة من اللاعبين المميزين لعل أبرز هؤلاء النجوم، هو محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وإحدى العناصر المؤثرة في المنتخب وتعتمد خطة الأرجنتيني هيكتور كوبر عليه بنسبة كبيرة حيثُ سجل 5 أهداف مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة للمونديال.





في حين؛ يعتبر عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، من العناصر التي ليس لها بديل لذلك يعتمد كوبر عليه بصفة أساسية، كما إن اللاعب أحرز 3 أهداف خلال مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا. أما محمود تريزيجيه؛ يلعب في الجناح الأيسر للمنتخب المصري، ويتوقع الكثيرون تألقه في البطولة نظرًا لسرعته ومهارته.





- روسيا (أكينفيف وسمولوف وجيركوف وزوبنين)





يعتبر إيجور أكينفيف، حارس سسكا موسكو من أبرز عناصر الخبرة في تشكيلة روسيا وقد خاض أكثر من 100 مباراة مع المنتخب منذ 2004، ويعتمد المدرب على فيدور سمولوف مهاجم نادي كراسنودار الذي شارك في 28 مباراة دولية وأحرز 11 هدف.





يعتمد مدرب روسيا على يوري جيركوف المخضرم لاعب زينيت سان بطرسبرج، في مركز الجناح الأيسر بشكل أساسي حيث شارك في 83 مباراة دولية مسجلًا هدفين فقط، أما رومان زوبنين البالغ من العمر 24 عامًا من اللاعبين المهمين في وسط ملعب المنتخب الروسي وخاض 11 مباراة دولية.





- أوروجواي (كافاني وسواريز وجودين)





يمتلك منتخب أورجواي عدد من اللاعبين المميزين لعل أبرزهم إديسون كافاني الذي أحرز 10 أهداف خلال 15 مباراة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، وقد خاض مع المنتخب 100 مباراة مسجلًا 41 هدف.





ويوجد أيضًا عنصر بارز في هجوم منتخب أورجواي وهو لاعب برشلونة، لويس سواريز الذي شارك في 96 مباراة دولية مسجلًا 50 هدف، أما العنصر المهم في دفاع الأوروجواي هو دييجو جودين نجم أتلتيكو مدريد، والذي خاض 103 مباراة دولية، أحرز خلالهم 5 أهداف.





- السعودية (المولد والسهلاوي والشهري)





يعد فهد المولد هو "أيقونة" منتخب السعودية وخاض معه 41 مباراة دولية مسجلًا 10 أهداف، ويعتمد المنتخب بصفة أساسية على محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر، لعب السهلاوي مع الأخضر 35 مباراة دولية سجل خلالهم 26 هدف، كما أحرز 16 هدف خلال مشاركته في 14 مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ويلعب في مركز الجناح الأيمن يحيى الشهري الذي خاض 46 مباراة دولية مسجلًا 7 أهداف، كما شارك في 18 لقاء بالتصفيات المؤهلة للمونديال وأحرز 5 أهداف.



