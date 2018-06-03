ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأمن العام" ينفذ 43965 حكم قضائي خلال 24 ساعة

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:36 م
الأمن العام ينفذ 43965 حكم قضائي خلال 24 ساعة
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من تنفيذ 43965 حكم قضائى من بينهم 12 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 135 حكم.


فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام فى مجال تنفيذ الأحكام، فقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ 43965 حكم قضائى متنوع، على النحو التالى: 

257 حكم جناية من بينهم 12 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.
14231 حكم حبس جزئى .
2820 حكم حبس مستأنف .
20417 حكم غرامة .
6240 حكم مخالفة .

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 12 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 135 حكم قضائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 6:00:02 PM