"الأمن العام" ينفذ 43965 حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من تنفيذ 43965 حكم قضائى من بينهم 12 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 135 حكم.









فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام فى مجال تنفيذ الأحكام، فقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ 43965 حكم قضائى متنوع، على النحو التالى:





257 حكم جناية من بينهم 12 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

14231 حكم حبس جزئى .

2820 حكم حبس مستأنف .

20417 حكم غرامة .

6240 حكم مخالفة .





كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 12 محكوم عليهم فى أحكام متعددة بلغت 135 حكم قضائى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .



