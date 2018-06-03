خطأ فادح جديد لمخرج "نسر الصعيد".. أمينة مغربي بدوية تتحدث باللهجة العامية المصرية

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع "فيسبوك" من مخرج مسلسل "نسر الصعيد" المخرج ياسر سامي بعد وقوعه في خطأ فني فادح جديد فى الحلقة السابعة عشر والذي يشارك فى بطولته محمد رمضان.

حيث ظهرت الفنانة الشابة أمينة مغربي والتى تجسد شخصية "صبا" فى أحد مشاهد حلقة أمس وهي تتحدث إلى والدها باللهجة العامية المصرية بكل طلاقة وإتقان ويرد عليها والدها في المشهد باللهجة بالبدوية فكيف وقع مخرج العمل فى هذا الخطأ الفادح وإن كان والدها يتحدث فى المشهد الذي يسبقها أهم ما يميز البدو فى تمسكهم بالعادات والتقاليد وأهمها لهجتهم.

يبدو أن الأخطاء التي وقع بها صناع مسلسل "نسر الصعيد" لن تنتهي بسهولة هذا العام، وأثار ما يحدث في مسلسل "نسر الصعيد" حالة من الغضب والسخرية من قبل جمهور محمد رمضان.

والمسلسل شارك في بطولته كلاً من درة، ووفاء عامر، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسل الزارو، وهو تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.