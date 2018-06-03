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"المعاهد الأزهرية": ما نُشر من إجابات على صفحات المواقع الإليكترونية لا يخص امتحان البلاغة

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:34 م
المعاهد الأزهرية: ما نُشر من إجابات على صفحات المواقع الإليكترونية لا يخص امتحان البلاغة
طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، اليوم الأحد، الامتحان في مادتي البلاغة والاستاتيكا، وتفقد الشيخ  صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان بنين وفتيات المرج وبنين محمود طلعت الفقي، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالقطاع، في بيان لها، أنه تم نشر صفحتين فارغتين بلا إجابة من ورقة امتحان البلاغة بعد 5 دقائق من بداية اللجنة، مع الوضع في الاعتبار أن ما نشر من إجابات على صفحات المواقع الإليكترونية لا يخص امتحان البلاغة، ولا علاقة لامتحان الأزهر الشريف بما نشر على هذه المواقع.

وأوضحت غرفة المتابعة خلال تقريرها أن لجنة المتابعة ضبطت طالبًا بلجنة سنهور المدينة في مادة البلاغة ومعه أوراق مصورة في مادة البلاغة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية، كما تم ضبط طالبًا بلجنة أبو مندور في مادة البلاغة ومعه أوراق خاصة بالمادة وتم تحرير محضر وإحالته للشؤون القانونية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بيلا في مادة الاستاتيكا ومعه هاتف محمول وتم عمل محضر وإحالته للشؤون القانونية

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه في منطقة القاهرة الأزهرية تم ضبط طالب بلجنة المرج في مادة البلاغة ومعه هاتف محمول وتم تحرير محضر وإحالته للشؤون القانونية.
المزيد عن: امتحانات المعاهد الأزهرية الثانوية العامة أخبار مصر
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