بث مباشر.. مسلسل رحيم الحلقة 19 التاسعة عشر أون لاين
الأحد 03/يونيو/2018 - 05:30 م
الفجر الفني
تدور قصة المسلسل حول "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات والذي يجسده الفنان ياسر جلال، الى أن يتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.
رحيم" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمد رياض، حسن حسني، دينا، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمي، من تأليف محمد إسماعيل وإخراج محمد سلامة في أولى تجاربه الإخراجية.
يُعرض مسلسل رحيم في تمام الثانية عشرة من منتصف الليل عبر شاشة cbc، وفي الواحدة بعد منتصف الليل عبر شاشة ON E.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسلسل رحيم مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار مسلسل رحيم أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama