"الداخلية" توقع الكشف الطبي على 5502 حالة في مايو

واصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تنظيم القوافل الطبية خلال شهر مايو 2018 بالتنسيق مع قطاع السجون وعددٍ من مديريات الأمن المختلفة .. وعيادات مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية لتوطيد أواصر الصلة بين جهاز الشرطة والمواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما فى مجال المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ورجال الشرطة وأسرهم ، وكذا المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة ونزلاء السجون من خلال توجيه العديد من القوافل الطبية ، وفتح العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.





وأسفرت جهود القوافل الطبية التى وجهها قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال شهر مايو الماضى والتى ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية عـن تحقيـق العديد من النتائـج الإيجابية الآتية :-

مديرية أمن الإسكندرية : وجهت قافلة طبية ضمن مبادرة ( معاً لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة ) لأهالى منطقة " بشاير الخير 1 " بغيط العنب بحى غرب الإسكندرية، وتم توقيع الكشف الطبى على ( 3179 ) مواطن وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

مديرية أمن الغربية : تم توقيع الكشف الطبى على ( 158 ) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية ، وكذ1توقيع الكشف الطبى على ( 635 ) مواطن بقرية أبيار بدائرة مركز شرطة كفرالزيات وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

مديرية أمن قنا : توقيع الكشف الطبى على ( 182 ) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية ، وكذ1توقيع الكشف الطبى على ( 263 ) مواطن بقرية حجازة قبلى بدائرة مركز شرطة قوص وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

مديرية أمن القاهرة : توقيع الكشف الطبى على ( 89 ) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

مديرية أمن الجيزة : توقيع الكشف الطبى على ( 116 ) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بأقسام الشرطة بمنطقتى شمال وغرب الجيزة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

مديرية أمن الجيزة : توقيع الكشف الطبى على ( 179 ) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بأقسام الشرطة بمنطقة أكتوبر وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

منطقة سجون طره : توقيع الكشف الطبى على (330) مسجون وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

سجن الإستئناف : توقيع الكشف الطبى على (85) مسجون وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

مديرية أمن القليوبية ومنطقة سجون أبو زعبل : توقيع الكشف الطبى على (378) حالة شملت عددٍ من السجناء والمحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

مديرية أمن السويس : توقيع الكشف الطبى على (180) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

مديرية أمن الإسماعيلية : توقيع الكشف الطبى على (199) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة، الإسكندرية" : تم التنسيق مع مسئولى عددٍ من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب الواقعة فى النطاق الجغرافى لمستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على (427) حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.





وتتابع وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمواطنين.



