رئيس أتلانتا يلمح لرحيل كريستانتي



ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي تصريحات لبيركاسي في مقابلة أجراها مع شبكة سكاي سبورتس، قال فيها : "هل يرحل كريستانتي ؟ ربما".

المح رئيس أتلانتا أنطونيو بيركاسي لإمكانية رحيل براين كريستانتي عن صفوف الفريق هذا الصيف.ويمتلك لاعب الوسط الإيطالي العديد من العروض هذا الصيف.