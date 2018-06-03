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رئيس أتلانتا يلمح لرحيل كريستانتي

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:26 م
رئيس أتلانتا يلمح لرحيل كريستانتي
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ريهام عبد المحسن
 
المح رئيس أتلانتا أنطونيو بيركاسي لإمكانية رحيل براين كريستانتي عن صفوف الفريق هذا الصيف.
ويمتلك لاعب الوسط الإيطالي العديد من العروض هذا الصيف.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي تصريحات لبيركاسي في مقابلة أجراها مع شبكة سكاي سبورتس، قال فيها : "هل يرحل كريستانتي ؟ ربما".
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