ضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الفضية والأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة من ضبط محاولتى تهريب لكمية من المشغولات الفضية والأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه1976بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمه وتعديلاته ولائحته التنفيذيه وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصديررقم 118 لسنه1955وتعديلاته ولائحته التنفيذيه





المحاولة الأولى





وكانت فى الإدارة الثالثة برئاسة جمال عبدالفتاح مدير الإدارة وإثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 802 القادمة من باريس اشتبه ابراهيم حسن رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من فرنسا حيث لاحظ وجود جاكيت منتفخ أعلى عربة الحقائب الخاصة بالراكب





وبالعرض على عبد العال نعمان نائب مدير الإدارة قرر تكليف تامر رمزى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد كبير من علب السجائر معبأة بالأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال مخبأة داخل جيوب الجاكيت





وبالعرض على يحيى أمين نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لحصر وتحريز المضبوطات من السادة أحمد جمال وبلال حسن وياسر محمد وسامح الجبار حيث تبين وجود عدد 420 امبول خاص بعلاج الاطفال





وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 200 ألف جنية









المحاولة الثانية





وكانت بالإدارة الأولى برئاسة عبدالباقي أحمد مدير الإدارة وبناءا على مذكرة إشتباه من إدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى راكب مصرى قادم على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 692 القادمة من إستانبول





وبالعرض على أسامة أبو سريع نائب مدير الإدارة قرر تكليف أحمد أبو بكر مأمور اللجنة تحت إشراف مجدى فريد مدير الإدارة حيث تبين وجود 70 كيلو من المشغولات الفضية داخل حقائب الراكب





وتم حصر وتحريز المضبوطات بلجنة من السادة شريف سعيد وسامح زاهر وخالد شعبان ووائل إمبابي

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 44 و45 لسنة 2018







