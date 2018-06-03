ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الفضية والأدوية البشرية

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:30 م
ضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الفضية والأدوية البشرية
طباعة
 

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة من ضبط محاولتى تهريب لكمية من المشغولات الفضية والأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه1976بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمه وتعديلاته ولائحته التنفيذيه وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصديررقم 118 لسنه1955وتعديلاته ولائحته التنفيذيه


المحاولة الأولى


وكانت فى الإدارة الثالثة برئاسة جمال عبدالفتاح مدير الإدارة وإثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 802 القادمة من باريس اشتبه ابراهيم حسن رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من فرنسا حيث لاحظ وجود جاكيت منتفخ أعلى عربة الحقائب الخاصة بالراكب 


وبالعرض على  عبد العال نعمان نائب مدير الإدارة قرر تكليف  تامر رمزى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد كبير من علب السجائر معبأة بالأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال مخبأة داخل جيوب الجاكيت 


وبالعرض على   يحيى أمين نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لحصر وتحريز المضبوطات من السادة أحمد جمال وبلال حسن وياسر محمد وسامح الجبار حيث تبين وجود عدد 420 امبول خاص بعلاج الاطفال


وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 200 ألف جنية



المحاولة الثانية 


وكانت بالإدارة الأولى برئاسة  عبدالباقي أحمد مدير الإدارة وبناءا على مذكرة إشتباه من إدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى راكب مصرى قادم على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 692 القادمة من إستانبول 


وبالعرض على  أسامة أبو سريع نائب مدير الإدارة قرر تكليف أحمد أبو بكر مأمور اللجنة تحت إشراف  مجدى فريد مدير الإدارة حيث تبين وجود 70 كيلو من المشغولات الفضية داخل حقائب الراكب


وتم حصر وتحريز المضبوطات بلجنة من السادة شريف سعيد وسامح زاهر وخالد شعبان ووائل إمبابي

قرر  إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 44 و45 لسنة 2018 



المزيد عن: مطار القاهرة مطار محاولتى تهريب كمية من المشغولات الفضية مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة جمارك مطار القاهرة اخبار مصر اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 6:00:02 PM