أوكا وأورتيجا في حفل كامل العدد بخيمة رمضانية في الشيخ زايد (صور)

أحيا الثنائي أوكا وأورتيجا، الجمعة الماضي، حفلا غنائيا بإحدى الخيم الرمضانية بمنطقة الشيخ زايد، بحضور كثيف للجمهور حمل شعار كامل العدد قدما خلالها عدد كبير من الأغاني التي اندمج معها الحضور بالرقص والغناء طوال الحفل.

بدأ اوكا واورتيجا الحفل في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل على أنغام أغنية "اصحى وصحي النايمين" التي أشعلت حماس الحضور منذ بداية الحفل ليرحب بعدها اوكا واورتيجا بالحضور، ويستكملا بغناء عدد من الاغاني منها: "ثنية، العب يلا، دلع بنات، هنولع، المارد، النية صافية، الناس عايزة ايه، لما عم الحاج يعدي، الجنس الناعم، انا كداب، هاتي بوسة يا بت"، قبل ان يختتما الحفل باغنية "كل ما اشتاق اليها" للسوبر ستار راغب علامة على طريقة المهرجانات.

الحفل من تنظيم شركة Sol لصاحبها مؤمن حسن الذي شكره اورتيجا على المسرح قبل انتهاء الحفل، تصوير وتوثيق الحفل لشركة كوتي ايمدجز الراعي الإعلامي للخيمة.