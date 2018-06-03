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مدرب حراس المنتخب يرد على الانتقادات قبل المونديال

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:24 م
مدرب حراس المنتخب يرد على الانتقادات قبل المونديال
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الفجر الرياضي
 

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن المنتخب الوطني يؤدي بشكل عظيم في المباريات الودية، لافتا إلى أن الإعلام هو الذي يوجه الجمهور للانتقادات الفنية.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الجهاز الفني الحالي تولى تدريب المنتخب بعد الإخفاق في التأهل لكأس الأمم 3 مرات وغياب عن كأس العالم منذ 28 عام".

 

وأردف: "كان لدينا أجيال عظيمة في السابق لكنها لم تكن تنفذ خطة المدرب بشكل جيد على عكس ما يحصل مع المنتخب حاليا، اللاعبين ينفذوا تعليمات المدرب بكل دقة وهو أمر عظيم للكرة المصرية".

 

وأوضح: "لا ننظر لهذه الانتقادات، كل احصائيات المنتخب احصائيات عالمية".

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