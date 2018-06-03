ضبط شخص لترويجه سماعات صغيرة تستخدم في الغش خلال الامتحانات

تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم فى حالات الغش داخل لجان الإمتحانات.





فى إطار متابعة ما تم تداوله موخراً على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى حالات الغش، فقد تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التقنيات الفنية من رصد الحساب المسمى ( أصغر سمعه أصغر سمعه) على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" القائم على نشر مُشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم فى حالات الغش داخل لجان الإمتحانات ، حيث تبين من الفحص الفنى للحساب المشار إليه إلى أن القائم عليه يدعى/محمد.ر.ى ، حاصل على ليسانس حقوق ، ومقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط المذكور وبحوزته هاتف محمول، والمرتكب من خلاله الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تُشير لإدارته الحساب المشار إليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وسابقة شرائه تلك السماعات من أحد المحال بمنطقة العتبة بالقاهرة وقيامه بإعادة بيعها لرغبته فى الحصول على مكاسب مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .



