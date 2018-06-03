بث مباشر.. مسلسل أيوب الحلقة 18 الثامنة عشر أون لاين

تدور الأحداث حول "أيوب"، والذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، وهو شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.





أيوب بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.



