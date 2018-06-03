نابولي يحدد سعر بيع جورجينيو

أكدت إدارة نادي نابولي إنها على استعداد لبيع جورجينيو لمانشستر سيتي أو المان يونايتد ولكن ليس بسعر أقل من 60 مليون يورو.





قال أوريليو دي لورنتييس، رئيس نابولي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" أمس السبت، أنه رفض عرضًا بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو مكافآت من مانشستر سيتي لجورجينيو.



