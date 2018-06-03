نابولي يحدد سعر بيع جورجينيو
الأحد 03/يونيو/2018 - 05:25 م
منى العوضي
أكدت إدارة نادي نابولي إنها على استعداد لبيع جورجينيو لمانشستر سيتي أو المان يونايتد ولكن ليس بسعر أقل من 60 مليون يورو.
قال أوريليو دي لورنتييس، رئيس نابولي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" أمس السبت، أنه رفض عرضًا بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو مكافآت من مانشستر سيتي لجورجينيو.
أوضحت الصحيفة الإيطالية، اليوم إن المدرب الجديد لنابولي كارلو أنشيلوتي قد أعطى موافقته لبيع لاعب الوسط الإيطالي هذا الصيف، ولكن لن يقل عن السعر المحدد بـ 60 مليون يورو.
يهتم أيضًا، جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.