ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نابولي يحدد سعر بيع جورجينيو

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:25 م
نابولي يحدد سعر بيع جورجينيو
طباعة
منى العوضي
 

أكدت إدارة نادي نابولي إنها على استعداد لبيع جورجينيو لمانشستر سيتي أو المان يونايتد ولكن ليس بسعر أقل من 60 مليون يورو.


قال أوريليو دي لورنتييس، رئيس نابولي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" أمس السبت، أنه رفض عرضًا بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو مكافآت من مانشستر سيتي لجورجينيو.


أوضحت الصحيفة الإيطالية، اليوم إن المدرب الجديد لنابولي كارلو أنشيلوتي قد أعطى موافقته لبيع لاعب الوسط الإيطالي هذا الصيف، ولكن لن يقل عن السعر المحدد بـ 60 مليون يورو.


يهتم أيضًا، جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 6:00:01 PM