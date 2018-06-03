أبرزها "لا نريد معارك مع الصحف".. 4 رسائل لرئيس البرلمان خلال جلسة اليوم

حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على توجيه العديد من الرسائل خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد أهمها توجيه الشكر للنواب على الظهور اللائق في جلسة حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية بالأمس.

رئيس البرلمان يُلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون التسجيل العقاري

في البداية ألزم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الحكومة مُلزمة بتقديم مشروع قانون خاص بالتسجيل العقارى على أن يناقش فى الجلسة العامة فى 23 من شهر يونيو الجارى.

"عبد العال" يشكر "النواب" على الظهور اللائق في جلسة حلف اليمين

ووجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الشكر لأعضاء البرلمان على المظهر الذي حضر به النواب أمس في جلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية قائلا: "أتمنى أن يتكرر هذا المظهر في كل الجلسات".

وأضاف عبد العال، أن هناك ما يقرب من 97% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجل، مُلزما الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون التسجيل العقارى.

"عبدالعال" يُشيد بجهود رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس

كما وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضائها، على التحليل الوافى حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 .. 2021-2022) وخطة العام الأول منها 2018-2019، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وقال عبد العال، أن اللجنة قدمت جهد كبير ومدروس فى مشروعات الخطة والموازنة، متابعا: "شهادة حق يجب أن تُقال، هذه اللجنة من اللجان التى تعمل فى صمت، وبها الكثير من الكفاءات، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور حسين عيسى واحد من كبار الخبراء فى المالية العامة والمحاسبة فى مصر والعالم العربى".

"عبد العال": لا نريد معارك مع الصحف

اعترض النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، في كلمته خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد ما نشرته إحدى الصحف القومية بشأن فرض السيطرة على النواب من خلال بعض الأحزاب التي تُشكَّل حاليًا قائلا:"تشكيل الأحزاب هو حق أصيل للجميع ولكن عندما يذكر أن البرلمان تُفرض السيطرة على نوابه فهو أمر غير مقبول".

وطالب السويدي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجريدة القومية حيث إن فرض السيطرة على النواب يعني فرض السيطرة على الشعب المصري وهو غير مقبول.

من جانبه عقب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن الدستور ينص على استقلال السلطة التشريعية متوقعًا ألا يكون ذلك مقصودًا وأن الصحيفة نشرت ذلك سهوًا قائلا: "لا نريد أن ندخل في معارك مع الصحف".