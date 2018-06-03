طارق حامد: لا أخشى مواجهة أي لاعب في المونديال

قال طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، إنه يحب العمل، دون الحديث أو الظهور بشكل مستمر فى وسائل الإعلام، قائلا: "مبحبش الكلام الكتير"، وهذا هو سر عدم ظهوره الكثير في الإعلام.

وأضاف نجم وسط المنتخب الوطنى خلال برنامجه 90/18، المذاع عبر الراديو 9090، أن مباراة الكونغو، كانت من أصعب المباريات التى واجهها، مشيرًا إلى أنه لا يخشى مواجهة أى لاعب فى أى مباراة.

وأكد أن مباراة أورجواى صعبة، وأنه يثق فى أن المنتخب، سيؤدى ما عليه، من أجل إسعاد الجماهير، وتحقيق نتائج إيجابية، موضحًا أن المدير الفنى هيكتور كوبر، له طريقة لعب تتسم بالانضباط والتوازن فى الدفاع والهجوم.