بث مباشر.. مسلسل نسر الصعيد الحلقة 18 الثامنة عشر أون لاين

تدور أحداث المسلسل حول ظابط يطلق عليه اسم زين ويجسده محمد رمضان الذي يتسم بالشجاعة والقوة في مواجهة الخارجين عن القانون في صعيد مصر ويدخل في صراع طول المسلسل.





يشارك في بطولة مسلسل نسر الصعيد إلى جانب محمد رمضان، كل من وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، والراقصة دينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبري عبد المنعم.





يعرض نسر الصعيد على قناة dmc في تمام الساعة العاشرة مساء طوال أيام رمضان.