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إطلاق نار داخل كاتدرائية برلين

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:21 م
إطلاق نار داخل كاتدرائية برلين
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

ذكرت صحيفة ديلى تليجراف، أنّ شرطى ألمانى أطلق النار على رجل فى كاتدرائية برلين، اليوم، بينما تبدو ملابسات الحادث غير واضحة.

 وأصيب شخصين فى الحادث، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.


وأظهرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، انتشار رجال شرطة مسلحين بالمنطقة المحيطة بالكاتدرائية وسيارتى إسعاف متوقفتين عند مدخلها، والتى تعدّ منطقة جذب سياحي في العاصمة الألمانية.

 

وقالت متحدثة بإسم الشرطة لوكالة رويترز، إنّ إطلاق النار وقع داخل كاتدرائية برلين، رافضة إعطاء مزيد من التفاصيل.


 

وأصيب شخصين فى الحادث.
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