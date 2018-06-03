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أسهل وصفة لتقوية الأظافر

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:20 م
أسهل وصفة لتقوية الأظافر
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مكونات وصفة تقوية الأظافر:
ملعقة ملح الطعام
نصف ملعقة من عصير الطماطم
عصير حبة ليمون
نصف كوب ماء
نصف ملعقة من زيت الزيتون
نصف ملعقة زيت لوز

طريقة تحضير وصفة تقوية الأضافر:
في وعاء تخلط المكونات جيداً حتى تتجانس ثم تغمس فيها يداك أو يتم توزيع المزيج على أظافرك بالتساوى بواسطة قطنة، ويترك المزيج على يديك لحوالى 15 إلى 30 دقيقة ثم يتم غسل يديك بالطريقة العادية.
يمكنك تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.
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