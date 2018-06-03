مدير جامعة حائل: الأوامر الملكية خطوات في طريق الرؤية





أكد الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، أن الأوامر الملكية التي أصدرها مقام خادم الحرمين الشريفين، تعكس مدى حرص قيادتنا الرشيدة على الوطن ومقدراته وتنميته، فيما تضمنته هذه الأوامر الكريمة من هيكلة وتعيينات في عدد من أجهزة الدولة، إذ تنم عن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في بذل كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، في ظل استمرار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.





وبين أن التفاعل الإيجابي للمواطن مع هذه الأوامر يعكس مدى العلاقة المميزة بين القيادة الرشيدة والشعب، وإدراك المواطنين لما تبذله حكومة بلادهم في سبيل استقرارها ورخائها.





وهنأ كل من صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد في تحقيق تطلعات قيادتهم وخدمة وطنهم ومواطنيهم.





وختم الدكتور خليل البراهيم، بالدعاء أن يديم الله عز وجل علينا نعمة الاستقرار والرخاء في هذا الوطن المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



